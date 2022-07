Brividi di emozione al Festival dei Cori di Casapinta FOTO e VIDEO

Gli occhi dei coristi seguivano con attenzione i maestri regalando ai presenti non solo note, non solo parole, ma tutta la passione e l'amore per il canto, per quelle storie interpretate con così trasporto che ti trascinavano in un susseguirsi di immagini e storie così drammaticamente attuali oggi.

La Corale di Casapinta ha aperto il concerto prima con un ricordo per Don Lorenzo scomparso poco tempo fa e rimasto nei cuori di tutti e poi con un repertorio straordinariamente cucito sulle vocalità dei cantori che ne hanno esaltato ogni passaggio, conferma del grande lavoro e impegno di ogni singolo elemento e anche del divertimento dello stare insieme e condividerne l'entusiasmo.

Gli ospiti, il Coro Bric Bouce A.N.A. di Pinerolo, ha letteralmente travolto gli spettatori che, al termine dell'esibizione, hanno addirittura chiesto il bis. Storie antiche ma attuali hanno rievocato la follia di una guerra lontana, che ci spaventa ancora oggi negli eventi odierni, la malinconia degli scritti lasciati dagli Alpini in trincea, l'amore per le montagne, per la famiglia.

E il bis è arrivato, congiunto, tra i due cori che hanno cantato insieme Signore delle Cime, una delle canzoni più note e amate anche dal pubblico meno esperto.

Tanti applausi per tutti, i brividi di emozione che i cantori hanno regalato hanno mitigato il caldo torrido di questa pazza estate, e poi un momento di convivialità che ha mescolato coristi e pubblico con la rinnovata voglia di stare insieme. Un lauto buffet e poi ancora canti, stavolta col bicchiere in mano e un braccio sulle spalle, in cerchio senza tante cerimonie ma con tanta energia e voglia di esserci sempre.