Incendio a BorgoVercelli: danneggiati auto, garage e abitazione

Gravi danni ma per fortuna nessuna persona ferita, a causa di un incendio che, all'alba di domenica, ha coinvolto un'automobile, l'autorimessa all'interno della quale la vettura era custodita e il tetto dell'abitazione limitrofa.

Intorno alle 6,15, più squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute in Strada Rotta a Borgo Vercelli per domare il rogo. L'azione del personale ha consentito di spegnere l'incendio (che nel frattempo aveva intaccato anche il tetto dell'abitazione) e la messa in sicurezza dello stabile.

L'intervento è proseguito per oltre tre ore per l'opera finale di bonifica. Sul posto sono presenti più pattuglie della Polizia di Stato per gli accertamenti dei caso.