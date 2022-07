Attimi di paura a Pray per un uomo alla guida rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. Il fatto è avvenuto all’una di questa notte: stando alle prime ricostruzioni del caso, il 51enne (residente in Valsessera) avrebbe perso il controllo dell’auto per cause da accertare e sarebbe finito prima contro alcuni cassonetti dei rifiuti poi con un salvapedoni in cemento.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito e il personale del 118 per il trasporto in ospedale del malcapitato.