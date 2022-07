Cossato, danneggia a suon di pugni l’auto dell’ex fidanzata e finisce nei guai

In piena notte i Carabinieri di Cossato hanno rintracciato un 30enne con alcuni tagli ed ematomi alle nocche delle mani. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe danneggiato l’auto dell’ex fidanzata infrangendo i finestrini e piegando il parabrezza a suon di pugni. Lo stesso sarebbe stato notato da alcuni residenti mentre si allontanava dal cortile dove era in sosta in mezzo.

I militari dell’Arma hanno richiesto l’intervento del 118 per l’assistenza sanitaria al biellese; in seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Verrà molto probabilmente denunciato.