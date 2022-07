Cade sul sentiero vicino al parcheggio di Oropa: novarese di 56 anni ferito alla gamba

Si infortuna seriamente a pochi chilometri dal parcheggio delle Funivie di Oropa. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 di oggi, 17 luglio: stando alle informazioni raccolte, un novarese di 56 anni sarebbe caduto lungo il sentiero che costeggia il torrente Oropa, dietro il Giardino Botanico.

L’uomo, in compagnia di un gruppo di amici, non era più in grado di proseguire la marcia in maniera autonoma. Così i tecnici del Soccorso Alpino si sono portati sul posto per le operazioni di recupero e assistenza: una volta raggiunto, il malcapitato è stato imbarellato e portato a valle, dove è stato affidato alle cure del 118. Sembra che abbia riportato una sospetta frattura alla gamba.