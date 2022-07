Sandigliano, via Cesare Battisti, Masiero: “Stop alla velocità”

Via Cesare Battisti a Sandigliano tra via Gramsci e via G. Verdi è già una zona a limite 30 chilometro orari, che però non vengono rispettati. E adesso l'amministrazione non è però più disposta a scendere più a compromessi e ad accettare una velocità che troppo spesso supera il limite. Per questo motivo, di concerto con la Provincia, si è optato per la sperimentazione temporanea di chicane a senso unico alternate a vista e apposizione di dissuasori denominati "cuscini berlinesi".

“Niente da fare, il limite troppo spesso viene disatteso e quella è una zona residenziale dove non siamo più disposti ad accettare questi comportamenti – spiega il sindaco Mauro Masiero - . Per questo motivo abbiamo optato per il posizionamento in via sperimentale di due cuscini berlinesi in corrispondenza dei due restringimenti asimmetrici. Si tratta di una sperimentazione, per questo i dispositivi sono di plastica. Tra un anno verificheremo quanto questa soluzione è stata efficace. Se va bene sarà resa definitiva con la posa di dissuasori idonei, diversamente troveremo un'altra soluzione perchè così non siamo più disposti ad andare avanti”.