Lilt Biella: tutti di corsa in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore

Venerdì 30 settembre alle ore 18.30 si terrà la Pigiama Run, la corsa in pigiama insieme a LILT Biella per i bambini malati di tumore per mostrare loro affetto e vicinanza nei loro confronti che sono costretti a indossarlo tutto il giorno.

La tua iscrizione contribuirà a portare avanti in tutta Italia iniziative a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie, come l’accoglienza in strutture vicine al luogo delle terapie e l’assistenza per le famiglie più fragili.

Il ritrovo sarà venerdì alle 17.30 presso lo Sponsor Village di Spazio LILT a Biella in via Ivrea 22 e la partenza della corsa alle ore 19.00.