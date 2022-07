Visto il prossimo rientro dalle vacanze e l’inizio delle scuole, il comune di Benna ha pubblicato sul suo sito i vari atti informativi.

In particolare, i documenti riguardano il servizio mensa, il pre e post scuola e il servizio di scuolabus, troverete i modelli di richiesta per ogni servizio. Ci sono da quelli per chiedere la riduzione della tariffa del servizio mensa, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione lavoro per il pre e il post scuola.