Martedì consiglio regionale aperto sulla peste suina

Questa settimana il Consiglio si riunirà per due giorni consecutivi. Il presidente Stefano Allasia ha infatti convocato martedì 19 luglio, dalle 9 alle16, il Consiglio regionale in seduta aperta sulla problematica della peste suina. I lavori proseguono in seduta ordinaria dalle 15 alle 19 e mercoledì 20 luglio dalle 10 alle 19.

All’ordine del giorno il proseguimento della Pdl 158 sulla Festa del Piemonte, il TU sui disturbi alimentari e il Ddl 211, Assestamento del Bilancio 2022/24. Sempre nell’odg della due giorni d’Aula il Rendiconto dell’Assemblea legislativa, la delibera sulla denominazione del Comune di Calliano, il Ddl 64 "Allontanamento zero" (richiamato in Aula) e la Pdcr 247 sul dimensionamento scolastico.

Inseriti con preavviso il Ddl 212 (Derivazioni idroelettriche), il Ddl 214 sulle agenzie viaggio e la proposta di deliberazione 246 sui beni confiscati alle mafie. Alle 9 di mercoledì 20 il question time.