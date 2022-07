Crisi energetica, lo spettro dell’Austerity, Confesercenti: "Uno dei tanti problemi in una situazione complessa"

Austerity è il nuovo piano d’emergenza del governo Draghi per far fronte alla crisi energetica. La fase 2 dell’emergenza energia prevede che, in caso di tagli alle forniture del gas, per far fronte alla crisi sia necessario intervenire su: riscaldamento e aria condizionata e illuminazione. Al centro dell'attenzione anche attività come negozi e locali, per i quali sarebbe prevista l’introduzione di un coprifuoco per i negozi alle ore 19.00 e locali alle ore 23.00. Misura, questa, che si andrebbe a sommare alle già evidenti difficoltà nelle quali si trova il settore del commercio per via del Covid. Per Confesercenti solo uno dei tanti problemi che si troverebbero ad affrontare i titolari della attività, mentre per Ascom una soluzione purtroppo difficile quanto necessaria.

“Purtroppo quello del chiudere prima le attività per risparmiare oggi è solo uno dei problemi che ci si trova ad affrontare - commenta Davide Ferla, direttore di Confesercenti -. In questi giorni tanti associati arrivano da noi dicendoci che devono aumentare i listini dei prezzi perché aumentano le materie prime. È un cane che si morde la coda – continua Ferla - la gente adesso vuole spendere perché si sente un po' più libera dalla pandemia, ma è frenata dai costi che sono aumentati. Tra qualche mese ci troveremo attorno a un tavolo a parlare di diverse questioni perché è proprio tutto più complicato”

Per Mario Novaretti, presidente di Ascom, il coprifuoco rappresenterebbe invece una soluzione purtroppo difficile quanto necessaria: “Ricordo che quando ero giovane l’illuminazione serale delle strade era molto ridotta rispetto ad oggi, c’era un lampione acceso su due. Penso che sia necessario per poter far fronte a questa crisi energetica diventi purtroppo necessario ridurre i costi al punto in cui siamo”.