"Un'ora e mezza per uscire dalla Valle Cervo, un delirio" Una lettrice scrive

"Che bella la Valle Cervo e passare una giornata scappando dal caldo e rinfrescarsi nelle limpide acque del torrente è il sogno di molti villeggianti. Ma poi, a sera l'amaro, per tornare è un delirio. I semafori utilizzati dai cantieri stradali che in settimana gestiscono il traffico restano attivi anche durante i giorni festivi e con l'enorme afflusso di automobilisti che salgono in Valle è inevitabile che si formino lunghe, lunghissime code al rientro. Insomma considerando il periodo estivo, il numero di turisti che salgono in Valle Cervo non sarebbe stata buona norma prevedere lo spegnimento dei semafori durante il week end? Un'ora e mezzo in auto per uscire dalla Valle Cervo è veramente troppo.

Spero che chi di dovere intervenga perché questo non è un buon modo di promuovere il territorio"