"A coloro che ritengono violata la sacralità di Oropa. Noi Boogyeman lo vogliamo!"

Buongiorno, desidero raccontare l’esperienza della mia visita all’inaugurazione della mostra “ Pieghe dell’anima” dell’artista Daniele Basso. Di lui conoscevo solo “Achill” il falco della mitologia celtica, installato pochi giorni prima a Candelo in occasione della manifestazione “Candelo in Fiore”e devo dire che l’avevo decisamente apprezzato per tecnica e originalità di pensiero artistico. Quindi mi appresto sabato 2 luglio ad oltrepassare i cancelli del santuario per presenziare puntuale alla conferenza di presentazione a cura dello stesso Daniele Basso, quando intravedo, già sul sagrato interno, questo gigante di metallo alto tre metri, girato di spalle rispetto a chi arriva, arrugginito sul dorso e lucente sul davanti, che con aria minacciosa protende in alto braccia e mani con lo sguardo vuoto di una maschera assente.

Prima che potessi osservarlo meglio da vicino, odo un bambino che cinguettando dice alla mamma: “ Guarda c’é Boogyeman! Guarda che bello!” …. evidentemente ai bambini piacciono i mostriciattoli e non li temono affatto, ho pensato. Tuttavia mi sono chiesta il senso di quell’opera così inaspettata. La mia curiosità è stata presto soddisfatta dalla spiegazione puntuale e dettagliata che Daniele Basso nel corso di un tour esplicativo ha dato per ogni opera esposta. Il nostro gigante dall’aria minacciosa rappresenta nulla più che la “ Paura” a partire da quella infantile del vituperato “uomo nero”, a quella dell’età adulta che stiamo vivendo attualmente, dal Covid alla guerra in Europa, passando per il cambiamento climatico; paure con le quali stiamo facendo i conti ogni giorno, provando a conviverci. Mentre ascolto mi sovviene anche un’altra chiave di lettura: la paura è pure quella ancestrale della venuta al mondo oppure quella inevitabile e definitiva prima della morte … Ecco allora che il percorso iniziatico che ci suggerisce l’artista altro non è che la metafora dell’esistenza umana costellata dalle più svariate avversità e Boogyeman rappresenta le nostre paure endemiche; unica soluzione è farci accompagnare per mano da lui e superare con Achill, con la Nike di Samotracia, con il Leone di fulgida lucentezza, e le altre opere della mostra diffusa sui tre piazzali del Santuario, tutte le avversità dell’esistenza fino a giungere alle Ali della Libertà davanti alla basilica nuova, possenti e magnifiche nella loro dinamica brillantezza a stagliarsi nell’azzurro intenso del cielo, simbolo e promessa di Felicità. ….

Lo dicevo che i bambini sono più saggi di noi adulti! Per rispondere a chi ritiene la presenza di Boogyeman inadeguata al contesto sacro, voglio ricordare che già un secolo fa, il filosofo austriaco Luwig Wittgenstein nel suo Tractatus logico-philosophicus ci suggerisce che - un modo più libero di vedere il mondo, è ciò che si esige dai propri lettori – ( in questo caso dai fruitori d’arte). Un po’ come quando, osservando una nuvola in cielo qualcuno scorge un leone e qualcun altro invece è sicuro di vedere un drago ...

Chi ha ragione? Si arriva ad un punto in cui tutte le indicazioni sono obsolete, un punto in cui “semplicemente vedi”, devi vedere! E il drago si mostra da sé. Quindi Wittgenstein aggiunge: “Un’opera può essere capita solo da coloro i quali già a loro volta abbiano pensato al concetto ivi espresso o almeno a qualcosa di similare”. “Bisogna - come disse all’amico Russel in una lettera - che chi mi comprende riconosca le mie proposizioni alla fine, insensate, quando egli attraverso esse – su di esse – è salito oltre ad esse! ( Egli deve per così dire, gettar via la scala dopo averla usata per salire). Per poi terminare con un definitivo: “Di ciò di cui non si può parlare , si deve tacere”.

E così sia, aggiungo io, con buona pace di chi non ha neppure il coraggio di salire sulla scala … figuriamoci gettarla via!