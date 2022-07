T-shirt: il capo essenziale per ogni guardaroba

La maglietta è uno dei capi d’abbigliamento che solitamente non manca mai in un guardaroba. Un vero e proprio evergreen, capace di mettere d’accordo gusti ed esigenze di tutti, oltre a rendere possibile la creazione di tanti diversi outfit.

In commercio si possono trovare magliette di tutti colori, taglie e tessuti in grado di soddisfare le esigenze di uomini, donne e bambini. Un indumento versatile nella sua semplicità che è possibile indossare in tanti diversi contesti, da quello più informale a quello formale.

Tutti abbiamo indossato una maglietta e ne conosciamo il comfort, specie nella stagione estiva, quando sulla pelle desideriamo avere qualcosa di fresco e leggero. Si tratta di un capo d’abbigliamento intramontabile che ha alle spalle una storia che affonda le proprie origini nei primi anni del ‘900.

Pare che la sua nascita ufficiale si collochi nel 1904, quando in una rivista compare la pubblicità di un marchio specializzato in abbigliamento intimo che annuncia l’arrivo sul mercato di un indumento prettamente rivolto agli scapoli. Si tratta di una maglia girocollo in cotone che assomiglia in realtà, all’epoca, più ad una canottiera che alla maglietta che ben conosciamo.

Una maglietta può essere girocollo o con lo scollo a V, con la manica lunga o corta, comoda o leggermente sfiancata, tinta unita o con stampe e ricami per consentire di creare stili diversi e tanti outfit.

Le t-shirt si prestano poi, in molti casi, alla personalizzazione. Un’idea geniale pensata per poterle utilizzare come gadget o per promuovere un evento, oppure come divisa da lavoro in determinati contesti professionali come saloni di parrucchieri, bar e ristoranti.

La qualità del tessuto può fare la differenza nella resa finale di una stampa ed è sempre bene assicurarsi di scegliere magliette realizzate in materiali che si prestano ad essere sottoposti a stampa o ricamo. Per non incappare in problemi è consigliabile affidarsi a brand di qualità come le t shirt Fruit of the Loom .





Nel nostro guardaroba ci sarà sempre spazio per una nuova t-shirt perché è impossibile stancarsi di un capo che si è dimostrato capace di accompagnare, negli anni, le nostre vite.