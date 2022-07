Fondazione Pistoletto: Inaugurata il primo luglio la 24° edizione di Arte al Centro

In quali modi può l’arte porsi al centro di processi di cambiamento sociale fondati sulla responsabilità? Per esplorare questa domanda e le possibili risposte, Cittadellarte dal 1998 organizza Arte al Centro, una rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione in senso di responsabilità dei contesti sociali in cui si sviluppano. La XXIV edizione della rassegna comprende alcune mostre e un convegno organizzato in due giornate di studio dedicato al tema del pubblico inteso in ogni sua accezione, dalla “cosa di tutti”, alla sfera pubblica, all’audience che prende parte all’opera. Quest’anno vengono presentate le ricerche di due artisti in residenza dedicate al tema dell’acqua, il progetto STARTS4WATER e del collettivo Hydro impegnato sul torrente e le sue comunità col progetto FLUVIALE. Saranno poi esposte le opere di quattro artisti invitati da Michelangelo Pistoletto con il curatore Giorgio Verzotti per la loro capacità di operare allo stato essenziale quell’attività di intervento sulla realtà propria dell’arte, in un richiamo alla radicalità dell’Arte Povera che sta alla base della Fondazione Pistoletto.

Infine, i nuovi allestimenti della mostra “BIELLA CITTÀ ARCIPELAGO - Sostenibilità e creatività in atto nel Biellese”, la mostra laboratorio fondata sul concetto della Città Arcipelago, elaborata da Cittadellarte con la ricerca condotta da Accademia Unidee negli anni 2019-2021.

“Tra Torino e Milano si apre un territorio mediano dove si sta sperimentando come far funzionare una visione di antropocene rigenerativo, cioè del fatto che il nostro abitare il mondo non sia più estrazione e contaminazione, ma invece rigenerazione e cura” dichiara Paolo Naldini, Direttore Cittadellarte. “Se il Biellese ce la farà, sarà un modello per il resto del mondo. Ed un luogo bellissimo per vivere”.

“Quattro Pezzi (Non Tanto) Facili” è la mostra collettiva a cura di Giorgio Verzotti in collaborazione con Woolbridge Gallery artisti: Filippo Berta, Massimo De Caria, Carlo e Fabio Ingrassia e Daniele Innamorato.

L’iniziativa nasce da una scelta di Michelangelo Pistoletto, fra i partecipanti alla mostra collettiva Zona Bianca Zero, aperta nel novembre 2021 presso la Woolbridge Gallery, un grande ex-spazio industriale divenuto galleria d’arte. Michelangelo ha deciso di ospitare, a sua scelta, quattro fra gli altri artisti partecipanti alla mostra e ha proposto questa altra occasione espositiva presso la sua Fondazione.

S+T+ARTS4Water, “Ricostruire relazioni con i sistemi fluviali”, presenta i progetti finali degli artisti Theresa Schubert e Joshua G. Stein, frutto della loro residenza all’interno del progetto S+T+ARTS4Water (2021-2022), parte di S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts), un'iniziativa della Commissione Europea promossa nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 per sostenere le collaborazioni tra artisti, scienziati, ingegneri e ricercatori. Lo scopo del progetto S+T+ARTS4Water è quello di sensibilizzare la cittadinanza all’uso sostenibile della risorsa idrica in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 2030 delle Nazioni Unite.

Glacier trilogy (in progress): Theresa Schubert presenta tre opere ispirate ai ghiacciai come punti di partenza dei sistemi fluviali, come riserve d’acqua, "memoria" del passato della Terra e indicatori del cambiamento climatico. Il progetto di Joshua G.Stein, intitolato Sediment as Cultural Heritage, re-immagina la Pianura Padana Occidentale come un territorio la cui idrologia è al tempo stesso diretta e composta da attività antropogeniche, sature degli aspetti positivi e negativi della cultura e dello sviluppo umani. I sedimenti mobilitati dai corsi d'acqua diventano il mezzo comune per concettualizzare un vasto sistema che opera sia spazialmente sia temporalmente su scala territoriale.

WATER AS INFRASTRUCTURE - Premio per la produzione di un’opera d’arte, nell’ambito del programma S+T+ARTS Academy, sezione educational del progetto. S+T+ARTS4Water, l’Accademia Unidee ha lanciato una call aperta a studenti delle accademie e delle università tesa a sostenere la produzione di un’opera d’arte in mostra ad Arte al Centro. Le proposte selezionate sono state realizzate nel corso di una residenza intensiva a Cittadellarte, con il tutoraggio di artisti, curatori e studiosi. “Water as infrastructure”, il tema del bando, intende i sistemi fluviali come stratificazione di problematiche sociali, storiche, industriali, estrattive, coloniali, ambientali e geologiche. Nei lavori in mostra, il corpo idrico è pensato come infrastruttura in grado di supportare un diverso modo di abitare le tensioni della contemporaneità e le frizioni del futuro.

“BIELLA CITTÀ ARCIPELAGO” - aggiornamento e ampliamento di contenuti sostenibilità e creatività in atto nel biellese, mostra e progetto di ricerca a cura di Cittadellarte, Ufficio Arte e Politica (coordinamento Paolo Naldini, collaborazioni: Elisa Gilardino, Andrea Trivero, Tancredi Pino). Con il sostegno di Fondazione BIellezza e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ins inergia con Biella Città Creativa Unesco.

Durante questa XXIV edizione di Arte al Centro si inaugurano alcune nuove installazioni della mostra, come il modello interattivo di Biella Città Arcipelago, che verrà aggiornato con nuove mappe e contenuti, oltre che arricchito con un approfondimento che racconta l’evoluzione storica del territorio arcipelago per immagini. Le celebri fotografie aeree scattate dal fotografo e giornalista Pietro Minoli tra gli anni '50 e ‘90 del '900 sono poste in dialogo con le fotografie degli stessi luoghi realizzate nel 2022 da Fabrizio Lava, per mostrare i mutamenti che hanno interessato il tessuto urbano negli anni. (Le fotografie sono tratte dall’Archivio Minoli, proprietà Fondazione Cassa di Risparmio di Biella).

Si aggiunge inoltre una video installazione “Racconti dall’Arcipelago” che racconta attraverso quindici video interviste la testimonianza diretta di alcune delle 120 realtà censite finora nella mappatura. Viene inoltre presentato il racconto fotografico degli eventi e gruppi di lavoro che hanno animato e reso partecipativo lo spazio negli ultimi 8 mesi.

Nel salone centrale dello spazio espositivo sono in mostra tutte le nuove realtà incluse nella mappatura con una presentazione del lavoro avviato dai tavoli di lavoro tematici o Gruppi di Azione che hanno condiviso idee e progetti durante questi mesi intorno ai Tavoli del Terzo Paradiso.

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto si trova in via Serralunga 27, a Biella.

Per informazioni: www.cittadellarte.it