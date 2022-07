Meteo rovente per agosto, le previsioni parlano di anomalie

Queste ultime settimane sono state rappresentate da un caldo afoso, fastidioso e spossante su tutto il territorio nazionale. Il “problema” è che siamo nel clou dell’estate, e secondo quanto dichiarano meteorologi ed esperti, il peggio deve ancora arrivare. Ci aspetta infatti un Agosto rovente, con temperature che oseremo dire quasi anomale, come del resto si legge anche nel servizio riportato da LettoQuotidiano . Insomma, nonostante una settimana di pioggia e temperatura relativamente più sopportabile, nel periodo a seguire la situazione tornerà ad essere di nuovo impossibile, con ondate di caldo che metteranno in ginocchio il nostro livello di sopportazione. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio cosa gli esperti pensano possa accadere nel mese di Agosto.

Caldo anomalo in pieno Agosto, ecco le previsioni meteo

Secondo le prime indiscrezioni meteo, una nuova ondata calda è in arrivo e dovrebbe interessare tutto lo stivale. Le previsioni degli esperti parlano infatti di una situazione ben peggiore dal punto di vista climatico di quella avuto sino ad ora. Un gran bel colpo al cuore insomma per tutti coloro che pensavano di poter tirare un sospiro di sollievo dopo il caldo cocente che è stato vissuto negli ultimi giorni. Neanche il tempo di tirare un gran bel sospiro di sollievo, che torneremo a soffrire e a provare disagio con questa calura che non tutti avranno pazienza di sopportare.

A darne notizia sono stati siti autorevoli di meteorologia, dove si può leggere come la situazione torna a vivere un netto capovolgimento durante il mese di agosto. Dai satelliti emerge infatti che sia in arrivo dall’Africa una nuova ondata di alta pressione che andrà sempre più imponendosi prepotente sul nostro paese, in particolare la zona mediterranea. Per quanto I vacanzieri di agosto avessero il desiderio pieno di godere di ottimo meteo, non saranno contenti certo di dover fare i conti con queste temperature cocenti e roventi.

La preoccupazione degli esperti

La preoccupazione degli esperti risiede nel fatto che il mese di agosto sarà talmente caldo da avere temperature oltre la media. I meteorologi hanno spiegato che non avevamo mai vissuto come paese un’anomalia termica che potesse interessare ogni regione indistintamente. Ad onore del vero insomma, emerge anche che l’influenza africana sul clima giungerà su tutta l’Europa, inclusa la Russia e i paesi dei Balcani. Particolarità questa che non si era mai verificata prima.

Tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto avremo quindi questo passaggio importante. Se fino ad ora si parlava solo di picchi di 40 gradi, i meteorologi parlano di netto superamento di questi picchi, il che potrebbe portare non pochi disagi. Non che si è scontenti delle belle estati, ma sicuramente il caldo oltre il limite di sopportazione non è ciò a cui si ambisce. L’ultima settimana infatti aveva un clima nella norma che poteva essere accettato senza obiezione di causa.

Cambiamento climatico generalizzato

Al di là di questo Agosto molto rovente che stiamo per vivere, la paura degli esperti va ben oltre. Sicuramente siamo tutti consci del fatto che il mondo intero sta assistendo ad un cambiamento climatico veloce, ma no ci aspettavamo di cominciare nel brevissimo termine a subirne le conseguenze. Anche perché, gli esperti stanno provando a capire le reali concause scatenanti questo cambiamento, o meglio questa anomalia. Per cui siamo tutti invitati a prestare la massima attenzione alle ore più calde, a bere molto e a non uscire con il sole. Nel mentre gli esperti tendono sotto controllo la situazione di ora in ora per avere sempre un quadro delineato e definito, aiutarci anche noi con i giusti comportamenti potrebbe essere il modo giusto per evitare di soffrire troppo.