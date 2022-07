Ceresole Reale, due interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

La prima, questa mattina, nella zona delle pareti di arrampicata del Sergent per uno scalatore caduto lungo la via Yoghi. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha sbarcato in parete il medico e il tecnico del Soccorso Alpino con il verricello e ha recuperato il paziente e il compagno di cordata. L'infortunato è stato ricoverato in ospedale con una sospetta frattura a entrambi gli arti inferiori.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto in due occasioni oggi sabato 16 luglio nel comune di Ceresole Reale (To).

In seguito, nel primo pomeriggio, una seconda chiamata per un escursionista con un malore lungo il sentiero verso la Ca' Bianca. Anche in questo caso è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato l'infortunato e lo ha condotto in ospedale. In entrambi gli interventi, le squadre a terra del Soccorso Alpino hanno fornito supporto nelle operazioni.