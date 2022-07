Orologi e alcune migliaia di euro il bottino di un furto a Cossato

Hanno forzato la serratura della porta-finestra di un balcone e hanno messo a soqquadro gli ambienti e portato via orologi e contanti per un valore approssimativo di alcune migliaia di euro. E' successo ieri sera a Cossato, in un'abitazione lontana dal centro abitato.

Al momento del fatto, in casa non vi era nessuno e solo al loro rientro i proprietari si sono resi conto dell’accaduto ed hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cossato che hanno svolto il primo sopralluogo finalizzato a individuare eventuali tracce dei malviventi.

Le indagini proseguono da parte degli investigatori con l’ascolto dei possibili testimoni e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.