Incidente nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 luglio, a Massazza tra un'automobile e un bilico, sulla Sp 230.

Ancora al vaglio le dinamiche dei fatti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri delle Stazioni di Mottalciata e Valle Mosso di Valdilana per i rilievi del caso.

Il conducente dell'auto ha rifiutato di sottoporsi all’esame etilometrico e per tale ragione la patente gli è stata immediatamente ritirata.