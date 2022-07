Quarta uscita progetto Cai “Amare la Montagna/Carovana scolastica”, questa volta al Monte Tovo

Quarta e ultima uscita per i ragazzi dell’Iti «Q. Sella» e quelli del progetto della Carovana scolastica di EduFabLab che hanno aderito alla nona edizione del progetto Cai Amare la montagna in collaborazione con EduFabLab e la “Carovana Scolastica”.

Non poteva finire in maniera migliore: alle 7,30 al ritrovo davanti alla scuola il dott. Paolo Zegna, presidente della Fondazione Biellezza, ha regalato a studenti, docenti e accompagnatori una gradita sorpresa.

Dice Rita Repetto la docente responsabile del progetto: «Il presidente Zegna è passato a ringraziarci per l’impegno e il lavoro svolto in questa attività di salvaguardia e manutenzione dei sentieri, spiegandoci come essi siano patrimonio prezioso per il Biellese ma anche “spina nel fianco” perché richiedono costanti cure e attenzioni. Sono attrattiva turistica solo se mantenuti in buono stato e noi nel nostro piccolo abbiamo dato un grande contributo. La buona notizia è che Fondazione Biellezza sosterrà la nostra attività della prossima estate».

A salutare e ringraziare anche Andrea Formagnana, presidente della Sezione Cai di Biella, e quello del Panathlon Club, Luca Monteleone.

L’ultima uscita è stata sicuramente la più impegnativa.

Partenza piazzale della funivia di Oropa, intrapresa la strada asfaltata che porta alla galleria di Rosazza, si è imboccato il sentiero del Delubro D13a, attraversando un bellissimo bosco di faggi siamo giunti ad un bivio che ci indicava a destra Alpe Giass Comune e Monte Tovo D14. Nonostante fossimo passati da lì anche l’anno scorso con le nostre attrezzature per decespugliare manuale, il lavoro è stato ugualmente intenso e ha fatto perdere del tempo prezioso e non preventivato. Giunti al Giass Comune (1535 m s.l.m.), non senza aver verniciato e rinfrescato i segni del sentiero, abbiamo iniziato la faticosa salita al Tovo (2.230 m s.l.m.). I nostri sforzi sono stati ripagati da un panorama spettacolare una volta raggiunta l’anticima del monte (1940 m s.l.m.) ma in ritardo sulla tabella di marcia. Spiega Repetto: «Abbiamo rinunciato alla tirata finale fino in vetta e siamo scesi per quella che viene considerata la via di fuga dei concorrenti del Vertical, sentiero non numerato e non accatastato sulla mappa, ma che abbiamo comunque tracciato con evidenti segni bianchi e rossi».

Giunti all’Alpe Trotta (1810 m s.l.m.), attraverso un sentierino poco visibile e tracciato si raggiunge la strada della Pissa D13 e scendendo per il rientro.

Chiude la docente: «Conclusione di giornata con merenda offerta dalle prof e saluti, con i volontari del Cai che ci hanno permesso di vivere anche quest’anno una esperienza forte e costruttiva» Riepilogo dei lavori fatti e delle tracciature rinfrescate:

San Giovanni di Andorno- Monte Mazzaro E26

Piedicavallo- Bocchetta del Croso E70Oropa Tracciolino- Poggio Frassati D2

Sentiero della Madonna da Favaro D2 (lavoro dei ragazzi di Carovana Scolastica)

Oropa da Delubro a Monte Tovo D14