Quaregna-Cerreto, alle elementari un sistema meccanico di ricircolo dell’aria, FOTO

Procedono a gonfie i lavori alla scuola primaria di Quaregna-Cerreto per l’installazione di un sistema meccanico di ricircolo dell’aria. Avviati a maggio 2021, gli impianti verranno installati in ogni aula al fine di adeguare la struttura alle norme anti-Covid, evitando così di dover aprire le finestre durante la stagione invernale. Il sistema sarà gestito da un tastierino elettronico, anch’esso posto in ogni aula mentre in bidelleria ne verrà installato uno in grado di regolare tutto l’impianto.



Il macchinario di ricircolo, dotato di due tubature che si occuperanno dell’aspirazione e dell’immissione di aria pulita separatamente, è stato posizionato sul tetto e si è reso necessario scoperchiare quest’ultimo per poter procedere. L’ammontare dell’intervento, effettuato anche nella palestra comunale e nel Municipio è di 1 milione e 400 mila euro, finanziati dalla Regione.



L’intero impianto, in tutti e tre gli edifici, sarà alimentato tramite pannelli fotovoltaici per cause di efficientamento energetico e di sicurezza. Nel caso della scuola l’intervento sarà completato prima dell’inizio del nuovo anno scolastico mentre, negli altri casi, si prevede un completamento entro il 2022.



Infine, alla palestra comunale verrà anche sostituita l’attuale pavimentazione in linoleum e sintetico in favore del parquet.