PNRR, infrastrutture per lo sport nelle scuole: Biella tra i 4 enti finanziati in Piemonte

Settimana importante per Biella: dopo i fondi per la sistemazione del ponte di Frazione Valle per Biella oggi sabato 16 luglio c'è un'altra notizia che riguarda il capoluogo, e questa volta riguarda le scuole. Biella è tra i 4 enti in Piemonte che hanno ottenuto il finanziamento con fondi PNRR nell'ambito del piano infrastrutture per lo sport nelle scuole per edifici di nuova costruzione.

Nel dettaglio a Biella arrivano 1.680.000,00 euro che saranno investiti nella realizzazione a servizio della palestra dell'elementare Borgonuovo. Alessandria, Cuneo e Asti gli altri Comuni ammessi al finanziamento, che però hanno ottenuto importi minori.

"E' una buona settimana per la città - commenta il vice sindaco Giacomo Moscarola - e per la scuola Borgonuovo in particolare che non ha una palestra ma deve sempre fare capo a quella di altri istituti".

Tra i non ammessi in graduatoria c'è Biella con un altro progetto che riguardava la primaria Carducci del Vandorno, quindi Pray, Tavigliano, Vigliano, Sostegno, Gaglianico, Ponderano, e Mottalciata.