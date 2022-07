Nursing Up, De Palma: "Dalla Svezia allettanti offerte di lavoro agli infermieri italiani"

"La Svezia si unisce ufficialmente alla folta schiera di Paesi europei che è pronta a offrire “ponti d’oro” ai nostri professionisti della sanità, per andare incontro, da una parte, al rinnovato fabbisogno di infermieri, legato inevitabilmente alle nuove emergenze sanitarie e alle nuove sfide da affrontare, ma soprattutto, dall’altra parte, per assecondare la propria indispensabile esigenza di accrescere il sistema locale, con personale sempre più qualificato. Una nazione in piena espansione come la Svezia non può che puntare a professionalità sempre più specializzate e per farlo guarda anche all’Italia, all’esperienza e alle capacità dei nostri dottori in infermieristica, che di contro, a casa propria, non vivono certo in un’isola felice". Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

"Chi segue la nostra attività sa bene che da anni siamo il punto di riferimento di agenzie specializzate che ci informano di offerte di lavoro che non manchiamo di porre alla conoscenza dei nostri associati, dopo averne doverosamente approfondito la veridicità" conclude.