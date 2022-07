Meteo: Biella tra le città più calde, massima attenzione per questo fine settimana

Da lunedì 16 maggio, viste le alte temperature, l’ARPA pubblica bollettini per informare su temperatura dell’aria, temperatura percepita e il livello di rischio per colpi di calore e malessere.

Inoltre ARPA, dal 2019, ha attivato sulla piattaforma di Telegram un bot @ondatedicalorePIE per poter ricevere direttamente sul cellulare i bollettini aggiornati. Sul sito di ARPA è possibile trovare tutte le istruzioni per iscriversi al servizio.

Per questo fine settimana, 16 e 17 luglio, Biella è segnata come unica provincia del Piemonte, insieme a quella di Torino, per un altissimo livello di pericolo, in particolare per la giornata di domani, domenica 17 luglio 2022, dove la temperatura percepita sarà di 35°.