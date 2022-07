Biella, lo Stadio Pozzo infestato dalla Popillia Japonica

Giardini, boschi, orti la Popillia Japonica è ormai ovunque, anche nelle strutture sportive. Tra queste, c'è lo stadio Pozzo a Biella, il cui il manto erboso del campo di calcio è infestato da questo insetto.

Premesso che il Settore Sport gestisce in forma diretta il Campo Polisportivo Lamarmora Pozzo e deve provvedere alla manutenzione, all’efficienza ed alla sicurezza dell’impianto stesso, in questi giorni l'amministrazione ha stanziato 1.830,00 euro per la disinfestazione del tappeto erboso del campo di calcio dello Stadio Pozzo dalla popillia japonica, oltre che per la fornitura di prodotti disinfestanti e fungicida.

Obiettivo del Comune è provvedere tempestivamente alla disinfestazione con prodotti fitosanitari specifici del manto erboso del campo di calcio dalla Popillia Japonica onde evitare gravi danni al campo stesso.

"Per fortuna ce ne siamo accorti in tempo - spiega l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - non c'è tempo da perdere o sarebbe un disastro".