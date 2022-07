Goletta dei Laghi, a Viverone 2 punti inquinati su 4 campionati

Due punti “fortemente inquinati” e 2 “legali” sui 4 campionati sul lago di Viverone.

Questo il responso di Goletta dei Laghi 2022, la campagna estiva di Legambiente in difesa dei bacini lacustri italiani che analizza canali e foci, ossia i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico causato da cattiva depurazione, scarichi illegali arriva nei laghi.

Nello specifico "fortemente inquinati" sono la foce del canale presso la roggia Piverone ad Anzasco, ed il punto sito alla fine di Strada Messeria-Venaria a Viverone. Entro i limiti di legge il lido di Piverone ad Anzasco, e fine Strada Cocuello a Viverone.

Quest'anno l'indagine Goletta dei Laghi ha riguardato 12 Regioni. In Piemonte è stata svolta tra il 27 e il 28 giugno con 23 prelievi effettuati a Viverone, e anche sui laghi Maggiore, d’Orta e Avigliana. Dei 23 punti monitorati, 13 risultano oltre i limiti di legge, di cui 11 “fortemente inquinati” e due “inquinati”.

Da 17 anni Goletta dei Laghi monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne denuncia le criticità, promuovendo al contempo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità.

Anche nel 2022, il tema di Goletta sono stati gli scarichi non depurati e inquinanti, l'incuria e inquinamento da microplastiche, cementificazione e captazione delle acque “Grazie ai risultati emersi da Goletta dei Laghi - afferma Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. - possiamo consolidare il dialogo con le amministrazioni locali per trovare congiuntamente delle soluzioni per proteggere e tutelare gli ambienti lacustri piemontesi. Il nostro lavoro non finisce con Goletta, ma continueremo con tutte le nostre prossime azioni a stimolare cittadinanza, società civile e decisori politici e sensibilizzarla sull’importanza ecosistemica, economica e ambientale dei laghi e delle risorse idriche”.

“I risultati ottenuti da questa edizione di Goletta dei Laghi sono in linea con le analisi delle edizioni precedenti della campagna. Abbiamo rinvenuto le stesse criticità, accentuate anche dall’emergenza siccità – dichiara Federica Sisti, responsabile campagne di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – Alcuni punti storici di campionamento quest’anno li abbiamo trovati quasi privi d’acqua, con il risultato di concentrazioni maggiori nelle analisi microbiologiche".