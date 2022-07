Coordinamento di Protezione Civile Territoriale all'opera a Pray per il ripristino sentieri FOTO

Uomini e mezzi del Coordinamento di Protezione Civile Territoriale sono all'opera da ieri, 15 luglio, per il ripristino del sentiero che attraversa il bosco a Pianceri Alto, frazione di Pray. Frane e smottamenti che ostruivano il sentiero, sono stati rimossi così come la vegetazione che crescendo sulle rive, stringeva il passaggio.

L'occasione è valsa come esercitazione delle squadre che, come d'abitudine, si tengono addestrate lavorando periodicamente sul territorio e sui mezzi per essere sempre pronte in caso di necessità per eventi avversi.

La colonna mobile si muoverà domani, dopo lo smantellamento del campo, per tornare in sede a Biella.