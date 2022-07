Acqua e Farina dà il via alle pizze dell’estate e realizza un menù per il pranzo

Anche se calda, nemmeno d’estate si può rinunciare ad una buona pizza. Se poi è persino quella in stile napoletano realizzata da Acqua e Farina, dire di no diventa davvero un’impresa impossibile.

Nicolò e tutto lo staff della pizzeria hanno deciso di introdurre, per la stagione più calda dell’anno, alcune nuove pizze a menù, con combinazioni fresche e spesso fuori dal comune. Si tratta di:

- Pizza bianca con alici e fiori di zucca;

- Pizza con fiori di zucca, olive e grana (inserito fuori cottura);

- Pizza Marinara - classica ma instancabile - con pomodoro, origano e aglio;

- Pizza ai quattro formaggi con cornicione ripieno di marmellata di cipolle.

Non manca a menù l’alternativa vegana, preparata con pomodori secchi, pistacchi e hummus di ceci.

In occasione della pausa pranzo, Acqua e Farina ha realizzato un Menù speciale: a soli € 10 si potrà scegliere qualsiasi tipologia di pizza + bibita o acqua + dolce o caffè.

Acqua e Farina effettua servizi di asporto e consegna domicilio in tutto il Biellese: a Biella e nel circondario anche per piccoli ordini, mentre nelle zone più lontane per ordini maggiori.

Il locale si trova a Biella (Riva), in viale Cesare Battisti, 2/C.

È aperto dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 23:00; anche la domenica sera, a cena, dalle 18:00 alle 22:00.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 331 5439657

Pagina Instagram: www.instagram.com/acqu.aefarina

Pagina Facebook: www.facebook.com/Acqua-e-Farina-111495754774112