Valle San Nicolao, il Gruppo di volontariato cerca nuove risorse

Da qualche settimana le scuole sono in vacanza e, almeno per questo anno scolastico, è terminata anche l’attività di accompagnamento sullo scuolabus comunale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV. Un servizio che l’associazione svolge in convenzione con l’Amministrazione Comunale, al mattino e al pomeriggio, all’andata e al ritorno, grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari che si alternano sul pulmino comunale svolgendo compiti di assistenza e di controllo per i bambini delle scuole del paese, Infanzia e Primaria.

In totale sono una dozzina le persone che offrono la propria disponibilità per questo servizio e a tutte loro va un grandissimo ringraziamento per l’impegno, la costanza e il tempo che mettono a disposizione del paese. Grazie a Maria D., Teresa S., Marilena B., Grazia M., Sergio P., Anna M., Lino B., Simona C., Fiorella P., Graziella M. e Valentina P.

Ora per tutte le volontarie e i volontari del servizio di accompagnamento sullo scuolabus c’è un periodo di meritato riposo, in attesa della riapertura delle scuole. A settembre infatti l’attività riprenderà per garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico.

Per questo il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV rivolge un appello a tutte le persone del nostro comune e dei paesi vicini che abbiano la disponibilità di qualche ora al mese da dedicare all’attività di volontariato, di darci una mano. C’è bisogno di nuove risorse, di nuove persone che si aggiungano a chi già lo sta facendo, anche per permettere una migliore organizzazione del servizio e un impegno meglio distribuito tra tutti. Più siamo e più l’attività viene suddivisa.

Chi volesse maggiori informazioni sul servizio di accompagnamento sullo scuolabus o sulle attività generali dell'associazione di volontariato e chi volesse offrire la propria disponibilità, nei tempi e nei modi che preferisce può contattare direttamente il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV al numero telefonico 3481460663, scrivendo una mail all’indirizzo volontariatovalle@gmail.com oppure contattando direttamente i volontari.

"Grazie in anticipo - spiegano - a chi vorrà contattarci e, soprattutto, a chi offrirà un po’ del suo tempo e della sua disponibilità per i servizi di volontariato. Ogni contributo è prezioso".