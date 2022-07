Rally, Biella Motor Team al Rally del Casentino

Dopo il Rally Lana Storico, prova del Campionato italiano rally auto storiche, la scuderia Biella Motor Team si sta preparando per l’altra gara di casa, il Rally Lana riservato alle vetture moderne in programma per il 29-30 luglio, che quest’anno è salito di categoria ed è entrato a fare parte del CIRA, ovvero del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Nel frattempo, si continua a correre in altre zone d’Italia. Massimo Lombardi ed Erika Bologna in questo week end saranno impegnati in Toscana nel Rally del Casentino, terza prova dell’International Rally Cup. L’equipaggio biellese, come nei due precedenti appuntamenti della serie, disporrà di una Renault Clio Super 1600.

Il Rally del Casentino si correrà domani, sabato 16 luglio con partenza ed arrivo a Bibbiena (AR), in programma sette prove speciali.