Grandi risultati per la ritmica Pietro Micca ai Nazionali di Rimini, FOTO

Un’esperienza che sicuramente ha dato i suoi frutti quella delle atlete della ritmica Pietro Micca. Presenti sul suolo riminese per partecipare alla Festa della Ginnastica, il campionato nazionale silver di ginnastica ritmica. Grandi soddisfazioni per atlete, genitori e tecniche, che hanno visto il grande lavoro ripagato con podi e medaglie.

Francesca Bocchino (2006, livello LE) vince l’argento All Around Nazionale, quarto posto in finale di specialità alla palla e quinto posto in finale di specialità alle clavette. Giulia Cruciani (2008, livello LE) vince il quinto posto in finale di specialità alla fune e il decimo posto in finale di specialità alle clavette. Margherita Nelva (2008, livello LE) si classifica ottava All Around Nazionale, doppietta di bronzo: terzo posto finale di specialità alle clavette e terzo posto finale di specialità al cerchio. Ottava nella finale di specialità al nastro. Valentina Pelliciari (2011, livello LE) vince quinto posto All Aorund Nazionale, medaglia di bronzo in finalissima nell’ specialità al corpo libero, quarta nella finale di specialità al cerchio e decima alle clavette. Asia Sansone (2009, livello LE) 38esima alla palla e 55esima alle clavette. Arina Adanaia (livello LE) la ginnasta Ucraina ospitata dalla società, 25esima alla palla e 19esima alle clavette.

Angelica Garizio (2006, livello LD) centra entrambi le finali nazionali e si classifica settima al cerchio e quinta al nastro.

Ginevra Saviolo (2013, livello LC) vicecampionessa italiana, vince l’argento All Around, centra le finali a cerchio e corpo libero in cui si classifica quinta in entrambe le specialità. Noemi Pasquadibisceglie (2013, livello LC) si qualifica per le finali per attrezzo, e si posiziona decima alla fune e undicesima al corpo libero. Elisabetta amiche letti (2013, livello LC) si qualifica 53esima al corpo libero e 12esima al cerchio. Matilde Barbera (2009, livello LC) si classifica 36esima su 115 ginnaste al cerchio e 16esima su 96 ginnaste alla palla. Elisa Tosetto (2006, livello LC) si classifica 21esima alla fune e 22esima alle clavette. Vittoria Arcuno (livello LC) con due magnifici esercizi e una gara difficile si posiziona 34esima alle clavette e 13esima al nastro. Turetta Mia (2005, livello LC) vola in finale nazionale alla palla e si classifica ottava, 15esima alle clavette.

Isabella Giordano (livello LB2) fa sognare si classifica 11esima alla palla, entra in finale al nastro e vince il decimo posto. Sofia Saviolo (livello LB2) 24esima alla palla e 21esima al nastro. Pecollo Vittoria (livello LB2) vola in finale nazionale e vince il nono posto alla palla e l’undicesimo al nastro. Entrambe poi impegnate nella coppia LB2 si classificano 36esime.

Fenzi Vittoria (livello LB1) si classifica con buoni punteggi 21esima alla fune e 55esima al cerchio.Carpano Clelia (livello LA1) si posiziona 41esima al corpo libero e 25esima alla palla. D’Agostino Diletta (livello LA2) dopo una gara splendida di posiziona sesta All Around, nona in Italia al cerchio e quinta alle clavette. Vezzoli Bianca (2012, livello LA1) si classifica dopo una splendida gara 11esima al corpo libero. Gallo Rebecca Maria (2012, livello LA1) si qualifica per la finale di specialità e si posiziona nona alla palla.

La squadretta allieve 1 composta da Vezzoli, Gallo, Pasquadibisceglie, Micheletti e Saviolo si posiziona bene al 31esimo posto, mentre la squadra composta da Giordano, Carpano e Dagostino vince il 48esimo posto.

Complimenti alle ragazze e alle tecniche che hanno accompagnato le ragazze: Marta Nicolo, Elisabetta Rosso, Irina Liovina e Federica Mercandino.

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa trasferta e ai genitori delle ragazze.