FC Vigliano: in arrivo Filippo Beltrami ed Eric Bertona

Due nuovi innesti volti ad arricchire le potenzialità della rosa giallorossa: FC Vigliano comunica l'arrivo di Filippo Beltrami e Eric Bertona, entrambi provenienti dal Valduggia.

26 anni a settembre, Beltrami è un portiere talentuoso, dalla presa sicura e con esperienze importanti in Serie D, Eccellenza e Promozione con le maglie di Borgosesia, Virtus Verbania, Verbania e Arona. “Ho sposato la causa del Vigliano senza pensarci due volte: mi è da subito piaciuto il progetto e mi ha convinto la serietà dei dirigenti che vogliono raggiungere risultati importanti. L'obiettivo? Far bene e arrivare il più in alto possibile. Si spera nei play off”.

Bertona, invece, è un terzino sinistro votato alla corsa e alla spinta offensiva sulla fascia. All'occorrenza può giocare anche da esterno di centrocampo. Classe '99, ha iniziato nelle giovanili del Romagnano Calcio fino alla squadra Juniores. Poi ha indossato la maglia del Valduggia negli ultimi 5 anni, acquisendo esperienza nel campionato di Promozione. “Sono contento di essere a Vigliano. La società mi aveva cercato il dicembre scorso ma non volevo cambiare squadra a metà campionato: indossavo la fascia di vicecapitano, non me lo sarei perdonato. Conclusa la stagione, ho trovato subito l'intesa con la dirigenza giallorossa che ringrazio per la fiducia. Spero di migliorare e imparare sempre più con questi colori. A livello di collettivo, spero si crei un bel gruppo: solo il tempo ci dirà dove potremo arrivare”.

Dal presidente Daniele l'augurio di una buona stagione: “A Beltrami e Bertona l'augurio di una buona stagione, benvenuto nella grande famiglia del Vigliano”.