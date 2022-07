Agli Olimpici di Brasimone e Recco ottime prove per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Sabato 9 luglio è andato in scena l’ormai classico Triathlon di Brasimone in provincia di Bologna, la prova, sulla classica distanza Olimpica, ha visto l’ottima prova degli atleti verde-turchese-oro.

Ancora un prestigioso piazzamento assoluto per la padovana Erica Mazzer, sempre con le migliori nelle prime due frazioni. Per lei il 5° posto assoluto e l’oro nella categoria S1. Tra le M2 e le S3 prove positive per la vigevanese Elisa Zorzolo e per la biellese Federica Stangalino, rispettivamente 4° e 5° nelle rispettive categorie.

Tra i numerosissimi M2 uomini, 22° posto per il vigevanese Stefano Interlandi che ha bissato la prova positiva dei Campionati Italiani di Barberino del Mugello. Domenica 10 luglio si è disputato, con l’organizzazione di QualiTry, un classico del panorama della triplice italiana, il Triathlon Olimpico di Recco, famoso per la sua frazione di bike molto spettacolare ma nel contempo molto dura.

Ancora una prova di alto livello per il Coach biellese Stefano Massa 5° tra gli M4. Bravi, in una prova molto impegnativa per le sue difficoltà altimetriche, Salvatore Favata e Andrea Polito che continuano ad inanellare finish line di gare importanti. Ora i giovani atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai Campionati Italiani Giovanili di Lovadina nel prossimo fine settimana.