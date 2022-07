Igloo di Varallo, primo evento sold-out, a un'ora dall'apertura

Non si parlava d'altro da settimane nel tam-tam delle voci che si rincorrevano a dire tutto e il contrario di tutto ma alla fine l' IGLOO ha riaperto, come aveva annunciato, ed è stato un successo. Una coda costante fino alle 4 del mattino, la statale rimasta deserta per anni tornata ad animarsi come un tempo con le auto incolonnate in attesa di svoltare nel parcheggio, i video e le foto di chi c'era che rimbalzavano nelle storie dei social e qualche, immancabile, lamentela di chi non è riuscito ad entrare a causa della capienza momentaneamente ridotta rispetto al passato, tassativamente rispettata dagli organizzatori e che è stata raggiunta praticamente fin dalle prime battute.

"Dispiace sempre quando non si riesce ad accontentare qualcuno perchè chi fa questo mestiere vorrebbe, pur sapendo essere impossibile, piacere a tutti. Purtroppo sapevamo che ci sarebbe stato chi non sarebbe riuscito ad entrare ed è anche per questo motivo che abbiamo calendarizzato 2 eventi. La sicurezza dei nostri ospiti è sempre stata prioritaria in ogni evento che abbiamo organizzato e che organizziamo insieme, ovviamente, al rispetto delle normative".

Sabato sarà il turno dell'atteso "Schiuma Party" : una vera e propria tradizione dell'estivo dell' IGLOO introdotta la prima volta proprio da NightLife Project nell'estate 2010 e poi replicata a vario titolo nel corso degli anni.

"L'idea era nata, come tutte le cose che poi si rivelano vincenti, quasi per scherzo: un amico titolare dell'azienda che assembla i "cannoni" e leader di mercato ne aveva fermo uno in attesa di partire per un locale di Ibiza proprio nel secondo sabato dell'Alpàa di quell'anno. Ci eravamo offerti di collaudarlo e lui ce lo aveva concesso. Il risultato fu un delirio. Ricordo molto bene - spiega Regis- che misi l'ultimo disco alle 7 del mattino con il sole già sorto da un pezzo e la gente che ballava ancora. questa volta chiuderemo assolutamente prima ma il clima di festa sarà sicuramente il medesimo visto che , di cannoni, ce ne saranno 2.Abbiamo appositamente ripristinato e livellato il cemento per consentire solo a chi vuole di poter ballare sotto la schiuma in totale sicurezza in un'area esclusivamente dedicata nelle 3 gettate (una ogni ora) da mezzanotte alle 3."

L'appuntamento, quindi è per il secondo evento dell'attesissima ripartenza di un locale che non ha mai smesso di essere nel cuore dei valsesiani previsto per questo sabato a partire dalle 22.

Dopo di che il prossimo evento sarà una 3 giorni in pieno stile "Oktoberfest" per festeggiare la fine dell'estate fatto di street food e birrifici artigianali, un palco montato nel parcheggio, 30.000 watt di audio e 23.000 di luci che illumineranno la cupola dell' Igloo: aspettando halloween 2022.