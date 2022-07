I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana 15-16-17 luglio

Venerdì 15:



• Biella, parco Eunice Kennedy Shriver – Reload sound festival. Ore: 18.



• Netro, via Simonetti (salone polivalente) – Festa della birra. Serata con musica e cibo. leggi qui



• Biella, via Italia – Shopping sotto le stelle. Ore: 21.



• Vigliano Biellese, chiesa S. Maria Assunta – concerto con l’organo. Ore: 21.



• Zumaglia, via Case Sparse (centro incontro “Le cascine”) – presentazione del libro “Parole Bianche”. Ore: 21.



Sabato 16:



• Valdilana, scuola primaria di Valle Mosso – torneo di acqua volley. Ore: 09.



• Camandona, piazzale del santuario del Mazzucco – camminata camandonina. Ore: 09:30.



• Biella, centro commerciale “I Giardini” – Nuvolosa, laboratorio del fumetto per bambini. Ore: 10.



• Oropa, piazzale Busancano - percorso educativo (mini quad, hoverboard, hoverkart, monopattini). Ore: 10.



• Vandorno, oratorio parrocchiale W. Frignani – 26° palio dei rioni. Ore: 15.



• Vigliano, sede Alpini – 16° circuito del salamino (corsa). Ore: 18.



• Cossato, via Mazzini, via Lamarmora e via Martiri della Libertà – Notte bianca. Ore: 19.



• Ternengo, area feste Pro Loco – Ternengo in festa. Ore: 19.



• Portula, Castagnea – cena itinerante. Ore: 19:30.



• Mottalciata, sede Pro Loco – cena con panissa. Ore: 19:30.



• Casapinta, chiesa parrocchiale – 33° festival dei cori (concerto). Ore: 21.



• Muzzano, chiesa Sant’Eusebio – concerto d’organo. Ore: 21.

- Lessona Eventi, al parco delle Cicogne si ballerà sotto i colori con HOLI COLOR dalle 18 fino alle 22, dopo dalle ore 22.00 SATURDAY NIGHT PARTY nel MAIN STAGE in area eventi.

- Sagliano, Festa dei portoni dalle 19 cena itinerante



Domenica 17:



• Casapinta, chiesa parrocchiale – messa e festa degli anniversari. Ore: 11. Pranzo presso la sede degli Alpini alle 13.



• Mottalciata, sede Pro Loco – camminata enogastronomica. Ore: 11.



• Ternengo, area feste Pro Loco – Ternengo in festa. Ore: 12:30 e 19.



• Biella, portici del Municipio – visita guidata alla città e al Piazzo – Ore: 15.



• Valle Mosso, piazza Repubblica – Impazza la corsa 8evento podistico). Ore: 16.



• Soprana, ex Mulino Susta – rappresentazione teatrale “Ma l’amore no”. Ore: 17.



• Viverone, chiesa San Rocco – suoni in movimento. Ore: 17:30.



• Biella, parco Eunice Kennedy Shriver – Reload sound festival. Ore: 18.



• Donato, chiesa SS: Pietro e Paolo – concerto organo. Ore: 21.

- Lessona, Special Guest Dj: MATRIX

- Sagliano, festa dei portoni, grigliata dalle 19,30