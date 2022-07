A margine delle serate di "Vita d'artista", domenica prossima 17 luglio la dottoressa Francesca Casellato (che venerdì sera alle 21 terrà una conferenza su "Cristalli e colori per il benessere") terrà nel Casolare dei Campra in via del Canale 3 a Graglia un laboratorio sullo stesso argomento dalle 10 alle 17, con partecipazione gratuita.