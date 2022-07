Biella, incidente in via Galimberti

Incidente ieri, giovedì 14 luglio intorno alle 21,15 a Biella, all'incrocio tra via Galimberti e via Don Sturzo tra due automobili che, per cause in via di accertamento, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la Polizia per i rilievi del caso.