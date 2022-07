Sentieri Biellesi: Anello da Favaro (Biella) ad Oropa

L’anello che parte dal Favaro a Biella per raggiungere la meta turistico-religiosa di Oropa è un sentiero da percorrere completamente immersi nel verde della natura. Un sentiero facile, emozionale e caratterizzato da un paesaggio che varia dal sottobosco al sentiero all’aperto.

La partenza è dalle cave del Favaro; a lato della strada si torva una cappelletta e, da lì, inizia il sentiero contrassegnato come cammino di Oropa D1.

La prima parte del sentiero scende verso il bosco, per proseguire poi in costa tra sali e scendi; dopodiché si esce dal bosco e ci si trova di fronte ad un alpeggio: da lì si prosegue per un breve tratto su strada asfaltata in salita.

Terminata la salita, sulla destra ci saranno le indicazione per San Bartolomeo; si prosegue nuovamente sul sentiero tra i boschi e, dopo circa 20 minuti, si arriva all’eremo di San Bartolomeo.

San Bartolomeo è un antico eremo del 1200, composto da una piccola cappella, da una parte riservata alla comunità di eremiti e dall’altra con uno spazio adibito all’accoglienza dei pellegrini che si recavano ad Oropa.

Dopo una breve sosta all’eremo, dedicata alla lettura del cartello informativo che racconta egregiamente la storia dello stesso, si prosegue sempre sul sentiero verso Oropa. Il sentiero prosegue in salita a tornanti e, durante la camminata, si possono trovare dei pannelli esplicativi molto interessanti. In circa 40 minuti si arriva ad Oropa. Dopo la consueta visita al santuario, si può rientrare a casa percorrendo lo stesso itinerario al contrario oppure scendere seguendo la vecchia tratta della tramvia D6 che arrivava ad Oropa, e ci si trova nuovamente al Favaro.