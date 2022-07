Ri-Party Sandian: un weekend di festa organizzato dalla Pro Loco

La Pro Loco di Sandigliano A.P.S. presenta il Ri-Party Sandian. Sabato 23 e domenica 24 luglio due giorni di festa con un programma ricco di appuntamenti, vediamoli nel dettaglio: sabato 23 a partire dalle 14 inizierà il torneo di calcio a 6, che avrà luogo presso il campo della Pro Loco di Sandigliano.

Le iscrizioni verranno raccolte entro venerdì 15 al 3756135898 (Elisa) o al 3493963974 (Giulia). Dalle ore 19 è in programma un super gioco aperitivo: Birra Pong! A seguire ci sarà musica dal vivo con la rock cover band The Narrow Spaces (ore 21) e Dj set con Dj Alex Bay (ore 23).

Nel corso della serata sarà attivo il servizio di Food & Drinks: panini con salamella, panini con salumi, panini con formaggio e patatine fritte, oltre che l’immancabile cocktail bar e birra artigianale direttamente dal Birrificio Un Terzo.

Domenica 24, dalle 9.30 alle 12, spazio alle finali e alla premiazione del torneo di calcio a 6. In mattinata verranno ricordati i presidenti della Pro Loco, con un momento di commemorazione tra soci e amici in memoria dei precedenti presidenti. Alle ore 12 ci sarà la benedizione con la presenza del parroco Don Mario e delle autorità comunali, seguite da un aperitivo per tutti.