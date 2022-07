Ponderano, emergenza Covid, aiuti per famiglie e associazioni

Oltre 30 mila euro: è quanto il Comune di Ponderano ha messo sul piatto ancora del fondone Covid dello Stato, per aiutare famiglie e realtà del Comune in difficoltà per l'emergenza.

In particolare, l'amministrazione nei prossimi giorni pubblicherà due bandi, "Uno sarà rivolto alle famiglie - spiega l'assessore al Bilancio Nadia Darù - e uno alle associazioni e alle onlus. Il primo che prevede la messa a disposizione delle famiglie di 21 mila euro per aiuti per pagare i canoni di locazione e bollette, mentre il secondo contributi pari a 10 mila euro rivolti a realtà che hanno risentito del periodo".

La delibera è stata approvata il 30 giugno in consiglio comunale. Per le famiglie punto di riferimento sarà l'Isee.