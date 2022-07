Tipi e destinazione dei camion

Camion per le consegne. Questo è il tipo di veicoli più richiesto, adatto per la consegna di carichi fuori misura e di grandi dimensioni. I veicoli hanno un telaio in metallo. La maggior parte dei modelli può trasportare carichi del peso di 2 tonnellate. I minibus sono costruiti sulla base di veicoli per le consegne.

Camion ribaltabili. Questi veicoli specializzati sono ampiamente richiesti nell'edilizia, nell'estrazione mineraria e nell'agricoltura. I camion si distinguono per un telaio in metallo rinforzato, un sistema di ribaltamento. I camion ribaltabili non vengono utilizzati per trasporto di merci fragili e consegne rapide. Ci sono i modelli stradali e fuoristrada, adatti per le miniere. I veicoli per il settore agricolo hanno solitamente un cassone che viene scaricato da tre lati. I modelli universali hanno un manipolatore per l'autocaricamento.