Alcase, Cancro del polmone: un manuale per scegliere la giusta terapia

ALCASE Italia, l’unica associazione italiana di pazienti che si occupa esclusivamente di cancro del polmone, la cui Presidente è la biellese Deanna Gatta, ha tradotto in italiano un manuale con preziose informazioni sulla malattia in generale, sulla diagnosi, sugli specialisti coinvolti nella cura, sui test necessari per impostare una corretta terapia, sui trattamenti autorizzati e quelli ancora sperimentali, su come funzionano gli studi clinici e tanto altro ancora.

Con il permesso di GO2 Foundation for Lung Cancer, nata nel 2019 dalla fusione di due grandi organizzazioni no profit entrambe dedicate alla comunità statunitense dei malati di cancro del polmone, l’associazione può offrire la versione italiana di NAVIGATING LUNG CANCER, *Orientarsi nel Cancro del Polmone*, non solo a tutti i malati, ma anche a tutti coloro vogliano documentarsi in questa patologia che è molto complessa e richiede diagnosi precise che avvengono spesso quando la malattia è già in fase avanzata.

Negli ultimi dieci anni la ricerca ha messo a disposizione nuove soluzioni terapeutiche che passano dai farmaci a bersaglio molecolare fino all’immunoterapia. Tuttavia spesso si rileva la mancanza di disponibilità di metodiche diagnostiche standardizzate sul territorio nazionale che non permettono l’accesso ai pazienti a nuove soluzioni terapeutiche. Per questo il manuale della GO2 Foundation, che ALCASE Italia ringrazia di cuore, è fondamentale per comprendere cosa serva al paziente per ottenere cure migliori.

Non a caso Bonnie J. Addario, sopravvissuta, dice “Educated and empowered patients do much better” (I pazienti istruiti e responsabilizzati vanno molto meglio)

Il manuale è scaricabile nel sito di ALCASE Italia al linkhttps://www.alcase.eu/wp-content/uploads/2022/07/NAVIGATING-LUNG-CANCER-360o-di-speranza.pdf

Da ALCASE l’invito a leggerlo, informarsi, allargare gli orizzonti della conoscenza, che spesso salva la vita.