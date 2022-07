Mottalciata in aiuto dell'Ucraina, Varzi: "Fiduciosi nell’esito della guerra"

Il Comitato di “Accoglienza Profughi Ucraini” ha organizzato un viaggio in Ucraina per portare aiuti umanitari (cibo, prodotti igienici e altro) e accogliere in Italia rifugiati dalle regioni in guerra.

Dopo tre giorni e 3.000 chilometri, i volontari sono tornati, stanchi ma soddisfatti. Al viaggio ha partecipato anche il Sindaco di Mottalciata per solidarizzare con il collega di Yasinya, centro principale della regione di Rakhiv nei Carpazi ucraini. In questo paese stanno ospitando circa 2.000 persone profughe del sud Ucraina e hanno bisogno di tutto.

“Siamo determinati a combattere contro i russi e fiduciosi nell’esito della guerra” cosi ha dichiarato il Sindaco.