Calcio, un altro colpo di mercato: a Vigliano arriva l'ex Cossato Christian Marteddu

FC Vigliano comunica l'arrivo di Christian Marteddu: l'ex Cossato vestirà la maglia giallorossa nella stagione 2022/23. Classe '91, di ruolo mediano, è cresciuto nel settore giovanile della Crescentinese, dove ha esordito in prima squadra.

Poi esperienze in Eccellenza e Promozione con i colori di Orizzonti United, Alicese, Biellese e Città di Cossato (dove ha militato negli ultimi tre anni). Ora, una nuova avventura al Vigliano del presidente Paolo Daniele. “Avrei voluto giocare in Eccellenza il prossimo anno ma la volontà del Vigliano è stata determinante nel rifiutare le altre proposte e accettare questo progetto. Ho avvertito la volontà di vincere e costruire qualcosa di importante. L'obiettivo? Puntare sempre in alto, poi sarà il campo a decidere. Personalmente credo nei play off ma la concorrenza è agguerrita. Metto il Vigliano tra le prime 5”.

Dal presidente Daniele l'augurio di una buona stagione: “A Marteddu l'augurio di una buona stagione, benvenuto nella grande famiglia del Vigliano”.