Biella 4 Racing, doppio podio di Raggruppamento all’Occhieppo-Graglia

È stata una manifestazione che ha portato diverse soddisfazioni in casa Biella 4 Racing la 14^ Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, svoltasi nella giornata di domenica 10 luglio e corsasi anche quest’anno in configurazione regolarità turistica per auto storiche e moderne.

Per quanto riguarda le vetture con qualche anno in più sul libretto di circolazione, seconda posizione fra le auto di 4° raggruppamento e trentesima posizione assoluta per Andrea Rosso e Roberto Barbera, al via sulla loro Fiat 600. “Siamo molto soddisfatti”, commenta Andrea Rosso, “l’obiettivo era solo quello di concludere la gara, visto la precedente esperienza, ed invece è anche giunta una seconda posizione nel nostro raggruppamento, non ce lo aspettavamo di certo, anche se, fin da subito, abbiamo ingranato trovandoci bene con prove e percorso. La giornata poi è corsa via veloce in compagnia e divertimento, non potevamo chiedere di meglio”.

Terminano in tredicesima piazza di 6° raggruppamento e quarantesimi assoluti, Roberto Tosi e Silvia Gandini, a bordo della Lancia Fulvia Coupé. “Gara ben organizzata, con prove raggruppate, semplici e belle strade”, esordisce Roberto Tosi, “la sfida dell’Enjoy raggiunta, mentre per quanto riguarda la classifica, bè, abbiamo peccato, ma perlomeno non ultimi! Grande il supporto della B4R, degli amici e dei concorrenti. Il nostro abbigliamento anni ’70 non è passato inosservato! Ottimo il risultato di Arianna e Paolo, ma anche di Roberto ed Andrea, che ha trovato il modo di festeggiare con un fantastico piazzamento in classifica e nel raggruppamento. Adrenalinica la prova ad eliminazione diretta, dove è stato dimostrato che l’abilità dell’equipaggio non ha nulla da invidiare alla tecnologia, Bravi Ozino-Ozino su A112!”.

Fra le auto moderne, terza posizione finale per Paolo Canova ed Arianna Fior, alla guida della sempre ammirata Subaru Impreza WRX. “È stata una bella giornata di motori”, racconta Paolo Canova, “trascorsa fra amici e prove cronometrate. La gara è andata bene, con un buon risultato finale, io ed Arianna ci siamo difesi ed abbiamo provato a fare del nostro meglio. Il divertimento non è mancato e questo è ciò che più conta. Torneremo ancora più agguerriti alla prossima apparizione”.