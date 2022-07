A Magnano va in scena il golf, Camilla Barbero ed Edoardo Reale campioni biellesi

Il Golf Club Biella Le Betulle martedì ha ospitato la quindicesima edizione del Campionato Biellese by Az.Agricola "La Bessa”. Sono stati un centinaio i giocatori in campo sul percorso di Magnano in rappresentanza dei sei club della provincia. Si giocava sulla distanza di 18 buche con la formula medal in prima categoria e maximum score in seconda, terza e cat. unica femminile.

In nuovi campioni sono Camilla Barbero ed Edoardo Reale mentre il Gc Biella della Presidente Paola Buratti si è aggiudicato il premio interclub, la “coppona” in metallo e legno firmata dall'artista biellese Paolo Barichello (che viene rimessa in palio ogni anno ed è assegnata con la somma degli score netti ottenuti dai 4 giocatori prescelti dai capitani delle squadre).Nella prova maschile vittoria di Edoardo Reale (tesserato al Gc Villa Carolina ma residente a Mongrando) con una carta finale di 70 (-3 sul par del campo). Alle sue spalle con 72 (-1) Lorenzo Cesare (Gc Biella). Nel netto successo dello Junior Pietro Mercandino (Gc Biella) con 71.Campione di seconda categoria (anche in questo caso si dava precedenza al lordo) Pietro Foscale (Gc Biella) con lo score di 81, mentre nel netto ha prevalso Luca Lorenzini (Gc Crema ma residente in Valdilana) con 67, con cui ha superato di 3 lunghezze Stefano Villa (Gc Cossato) con 70.

In terza categoria nel vittoria di Paolo Brugiafreddo (Mulino di Cerrione) con lo score lordo di 92. Premio speciale all’Under 12 (partenze avanzate dai tee verdi) per Tommaso Falla (Mulino di Cerrione) con 91. Nel netto 1° Leonardo Crobeddu (Mulino di Cerrione) con 61 (miglior score assoluto di giornata), seguito da Simone Atzori (Ponte Cervo) con 66.Nella categoria unica femminile dominio della favorita Camilla Barbero (Gc Biella) che bissa il titolo dello scorso anno con lo score lordo di 78 (+5).

Nel netto 1° posto per Daniela Acquadro (Gc Biella) con 73, davanti alla compagna di club Noris Marantelli con 55 e Loredana Marian (Mulino di Cerrione) con 77.Prossima tappa del trittico dei campionati biellesi sarà la prova di doppio misto in programma al Mulino di Cerrione a fine agosto.