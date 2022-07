Occhieppo Superiore, a Villa Mossa arriva “Blues in villa”

Nuova serata musicale a Villa Mossa, Occhieppo Superiore, con l’evento “Blues in Villa” in programma per sabato 16 luglio. Si partirà alle ore 19 con il dj set in vinile di Stefano Minola, per poi proseguire con la musica dal vivo di Nora Grand e il Line Up Acoustic Duo delle 21.



per tutto il corso della serata, la quale terminerà alle ore 23, sarà possibile usufruire degli antipati, i primi piatti e l’open bar.