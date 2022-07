Cossato, con il direttore Gal Michele Colombo una serata informativa sulla Popillia Japonica

Serata di sensibilizzazione ed informazione sul problema della Popillia Japonica, insetti pericoloso per colture e vegetazione che, in particolare durante questa stagione, sta devastando i raccolti nel biellese.



Giovedì 21 luglio, presso la sede dell’università popolare biellese di Cossato, in via Martiri della Libertà 14, il direttore del Gal – Montagne biellesi Michele Colombo terrà una conferenza sull’argomento. Info e prenotazioni a: 015.8497380; 338.3865500 o segreteria@upeduca.it.