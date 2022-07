“Cortili e sapori”: una cena itinerante con gli Amici di Castagnea

L’associazione Amici di Castagnea organizza, in data sabato 16 luglio, l’evento “Cortili e sapori”. Appuntamento in Frazione Castagnea a Portula a partire dalle 19.30, con una cena itinerante per la frazione, tra intrattenimento musicale e piatti a scelta. Ci si potrà trovare per un veloce aperitivo, per gustare saporiti antipasti o mangiare la panissa preparata dagli Amici di Albano V.se. L’invito è rivolto a tutti ed è gradita la prenotazione ai numeri 3469860851 o 3884748834.