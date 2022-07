A Verrone le Verità sul vino al Falseum

Le affascinanti sale del Museo del Falso e dell’Inganno, nel fine settimana del 17 e 18 settembre 2022, si trasformeranno in un particolare percorso di degustazione culturale, “Le verità sul vino”.

L’evento, giunto alla III edizione, è organizzato dall’Associazione Turismo in Langa, in partnership con la Cooperativa Itur snc che gestisce la realtà museale e con il Comune di Verrone, grazie al contributo della Fondazione CRB.

I visitatori, muniti del loro calice personale assegnato all’ingresso, potranno accedere a ogni stanza tematica del museo, seguendo un tabellino di marcia che permetterà loro di mantenere distanze e tempistiche anti-incrocio. Ciascuna stanza ospiterà una postazione presidiata dal produttore di uno dei più apprezzati vini piemontesi e vi si potranno degustare, ed eventualmente acquistare, le etichette ospitate, identificabili non solo dal loro gusto inconfondibile, ma, spesso, associate anche a leggende metropolitane, luoghi comuni o curiose credenze popolari: il compito di Falseum, solitamente rivolto alla stimolazione del senso critico, stavolta sarà proprio quello di fare chiarezza in merito a tali credenze, grazie alla presenza di sommelier o narratori del vino appositamente formati sul tema e attingendo alla storia, all’arte e alla scienza che compenetrano il mondo dell’enogastronomia.

Muovendosi tra i banchi di assaggio, guidati da una mappa virtuale consultabile dal proprio smartphone, verranno svelate alcune grandi verità, sala dopo sala, banco dopo banco, assaggio dopo assaggio. Insomma, anche degustando un calice, si potrà evocare la frase di rito per chi accede alle sale del Museo, “Sarà vero?”.

La selezione delle cantine dell’edizione 2022 è ancora in corso, ma possiamo anticipare che ci saranno vini molto particolari e che l’edizione 2022 presenterà alcune piacevoli novità. A orari prestabiliti, ci saranno dei momenti informali da seduti dal titolo “Il salottino delle verità”, durante i quali alcuni relatori illustreranno al pubblico particolari tematiche in pillole di circa 45 minuti ciascuno.

Per assicurare al meglio di godere dell’evento e conversare in tranquillità con i produttori presenti, l’accesso sarà consentito ogni 15 minuti a “gruppi” di massimo 6-8 persone: per tale ragione è consigliata la prenotazione.

Indicazioni per la prenotazione:

http://www.falseum.it oppure www.turismoinlanga.it

Tel: 3388872852 – email: falseum@itur.it