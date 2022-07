Valdilana, a Soprana va in scena la rappresentazione teatrale “Malamore – Ma l’amore no”

Domenica 17 luglio, alle ore 17, l’eco museo Ex Mulino Susta, a Soprana in Valdilana, ospiterà la rappresentazione teatrale “Malamore – Ma l’amore no”, presentata dall’associazione Storie di Piazza.



Lo spettacolo ha debuttato in Toscana nel 2021 ed è un omaggio al poeta/filosofo Guido Ceronetti di cui Manuela Tamietti è attrice storica del Teatro dei Sensibili dal 1986, anno in cui il Maestro ha dato inizio alla carriera dell'attrice – regista biellese.

I testi sono di Ceronetti, la regia è di Manuela Tamietti con scene e costumi di Laura Rossi, anche lei scenografa per i Sensibili. Le tre attrici cantanti Noemi Garbo, Oriana Minnicino e Luisa Trompetto ripercorreranno testi, poesie, canzoni ispirati ad un’epoca come quella del 900, anni ’40-’50, molto cara al Maestro, con utilizzo di Lolita, una versione moderna di Lola, organo di Barberia del Teatro dei Sensibili, trasformato in diverso strumento musicale, spazio scenico e teatrino per manovrare marionette. Un centro scena da cui si dipanano ed erompono canzoni dell’epoca e varie storie, che raccontano di uomini raccolti da fiori, cani tristi e stanchi, pornodive in crisi, Alice sulle tracce dell’istrice, estati di ringhiera con grammofoni e calore, pioggia che cade in Francia, Monsù Nietzche che abbraccia cavalli…



Ingresso ad offerta libera, Prenotazione al numero 347.4110149.